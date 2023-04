Calciomercato Juventus, obiettivo Frattesi: folta concorrenza

Uno dei problemi che la squadra attualmente allenata da Massimiliano Allegri avrebbe da diverso tempo è sicuramente quello del centrocampo. Dall’addio di Sami Khedira e di Miralem Pjanic, in particolare, i bianconeri non sono riusciti a trovare centrocampisti di qualità: per questa ragione i dirigenti della Vecchia Signora starebbero pensando, in vista della prossima stagione, di rinforzare il reparto mediano. Uno degli obiettivi è Davide Frattesi, il quale si sta affermando al Sassuolo alla sua seconda stagione in Serie A.

Juventus, anche Inter e Milan su Frattesi

Se la Juventus vorrà acquistare Davide Frattesi dovrà inziare a muoversi per sbaragliare la concorrenza: sul centrocampista del Sassuolo, infatti, ci sarebbe molta concorrenza. Oltre alla Roma che ha provato l’assalto la scorsa estate all’ex centrocampista del Monza, sul numero 16 neroverde ci sarebbero anche Inter e Milan. La valutazione del cartellino di Frattesi si aggirerebbe sui 30 milioni di euro, una cifra importante che, però, il centrocampista italiano ha mostrato di valere in questi due anni. Nei prossimi mesi vedremo chi la spunterà.