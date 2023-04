Calciomercato Lazio, Tare pronto all’affondo | Il centrocampista apre ai biancocelesti

La Lazio pronta a piazzare un colpo importante in vista del probabile ritorno in Champions League nella prossima stagione: il centrocampo è il reparto dove Maurizio Sarri vorrebbe un rinforzo di esperienza, a prescindere dalla sitauzione legata a Milinkovic-Savic e il nome più caldo è quello di Matheus Uribe del Porto, in scadenza a fine stagione.

Calciomercato Lazio, Tare affonda per Uribe: il colomobiano apre

Come riportato da lalaziosiamonoi, la Lazio si sta muovendo per il colombiano ed è pronta a mettere sul piatto un triennale a 2 milioni all’anno. D’altra parte l’idea di poter giocare in Serie A e di approdare in biancoceleste non spiace affatto al calciatore che però vuole capire se la Lazio affonderà il colpo. Lotito per fare il passo definitivo attende l‘ok di Maurizio Sarri a cui Uribe piace e non poco.