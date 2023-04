Calciomercato Milan, Maldini si prepara al colpo | Occhi puntati in casa Arsenal

Le semifinali di Champions League sono state raggiunte, adesso bisogna cercare di anticipare la concorrenza anche nel calciomercato. Infatti il vero problema dell’attuale Milan è l’attacco. Il solo Giroud non può farcela, ed ecco perché Maldini si sta preparando al colpo dalla Premier League.

Calciomercato Milan, fari puntati su Reiss Nelson

Come riportato dal Daily Mail, l’Arsenal avrebbe proposto il rinnovo di contratto a Reiss Nelson, dato che il calciatore in scadenza in estate. In caso in cui non si dovesse arrivare ad un accordo, il giocatore potrebbe dire addio ai gunners. In quel caso, il Milan potrebbe essere seriamente interessato nella prossima sessione di calciomercato.