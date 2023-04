Calciomercato Milan, oggi la firma per il rinnovo del centravanti: le cifre

Il Milan è in semifinale di Champions League 16 anni dopo l’ultima volta. In quell’annata i rossoneri, alla fine, vinsero la Coppa dalle grandi orecchie in finale contro il Liverpool. Quest’anno il gol decisivo lo ha segnato Olivier Giroud pochi minuti dopo aver fallito il primo tentativo dagli 11 metri. Il francese in giornata si presenterà a casa Milan per mettere la firma sul rinnovo di contratto.

Le cifre dell’accordo

L’ex Chelsea compierà 37 anni quest’anno. Per questo motivo l’accordo è arrivato con un prolungamento annuale del contratto fino al 2024 con opzione per il secondo anno. L’attaccante percepirà 3,5 milioni di euro a stagione. La sua avventura in rossonero è destinata a proseguire almeno un altro anno.