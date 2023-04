Calciomercato Napoli, Drogba consiglia Osimhen:”Non è il club adatto a lui”

Victor Osimhen torna titolare e segna subito un gol, seppur inutile, contro il Milan. Nelle ultime settimane si sta facendo sempre più incessante la voce che vede il nigeriano lontano da Napoli. L’attaccante è richiesto da mezza Europa e forti su di lui ci sono Bayern Monaco e Chelsea. Attenzione però anche al PSG, che starebbe valutando l’acquisto di un attaccante di primo livello da affiancare a Mbappe.

“Osimhen deve crescere ancora”

Proprio Didier Drogba ha espresso la sua in un intervista a Canal+, per quel che riguarda la crescita calcistica di Osimhen: “Se Osimhen è davvero nel mirino di un club come il PSG, mostra tutta la portata del suo talento e della stagione che sta facendo. Ma il PSG non è il club di cui ha bisogno per continuare la sua crescita”. Napoli e PSG avvisate.