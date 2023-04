Calciomercato Napoli, Kvaratskhelia delude | Sirene di mercato per il georgiano?

L’eliminazione del Napoli dalla Champions ha scatenato molta delusione nei tifosi azzurri: il doppio confronto con il Milan ha evidenziato un calo della squadra di Spalletti soprattutto dal punto di vista mentale, in particolare da chi era chiamato a trascinare gli undici azzurri come Kvaratskhelia.

Napoli, Kvaratskhelia in forte calo nei numeri

Dopo essere stato l’arma in più di questo Napoli, ora la flessione di Kvaratskhelia è piuttosto evidente: nel mese di aprile non ha inciso in zona gol. 0 reti e 0 assist in 5 partite, a cui bisogna aggiungere la grande difficoltà nel vincere i duelli contro Calabria tra campionato e Champions. Un mese deludente che potrebbe essere spiegato anche dalle numerosi voci di mercato sul futuro del georgiano, nonostante il lungo contratto e la sua intenzione di rimanere a Napoli.