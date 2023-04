Calciomercato Roma, offerta dagli eterni rivali per il terzino: le ultime

Un clamoroso colpo di scena quello che si sta per manifestare in casa Roma. Difatti gli eterni rivali del Feyenoord hanno messo gli occhi sul terzino giallorosso, in prestito al Westerlo, dove sta svolgendo un’ottima stagione. Il club olandese cederà Geertruida e Reynolds potrebbe diventare una valida alternativa per coprire il buco.

Roma, il tesoretto di Pinto

Il ds della Roma, Tiago Pinto, comincia a mettere da parte qualche milione per arrivare al mercato estivo con un bel “gruzzoletto“. L’idea è quella di vendere tutti gli esuberi rimasti e mandare in via definitiva tutti i prestito, per esempio quello di Kluivert. La possibile vendita dell’americano porterebbe nelle casse della Roma, circa 7mln di euro.