Calciomercato Roma, Tiago Pinto sorride | Piovono milioni dai riscatti

La Roma, in vista del mercato estivo, sta lavorando molto sui parametri zero con la trattativa quasi chiusa per Aouar e il forte interesse per N’Dicka dell’Eintracht Francoforte, ma Tiago Pinto vuole riuscire a incassare un bel tesoretto dai tanti giocatori in prestito in giro per l’Europa.

Calciomercato Roma, si spera nei riscatti di Reynolds, Kluivert, Carles Perez e Villar

Come riporta tuttomercatoweb, Bryan Reynolds può essere riscattato dal Westerlo per 7 milioni vista la stagione molto positiva dell’americano fin qui. Anche Justin Kluivert sta disputando una buona stagione con la maglia del Valencia, nonostante il club spagnolo sia al momento al terzultimo posto in classifica. Il Valencia vorrebbe riscattare il classe ’99 ma molto dipenderà dalla retrocessione o meno del club. Anche Carles Perez sta facendo bene in prestito in Spagna. L’ex Barcellona è uno degli uomini chiave del Celta Vigo e il suo riscatto, a 10 milioni, non dovrebbe essere in dubbio, ma il club spagnolo vorrebbe abbassare la cifra accordata la scorsa estate con la Roma. Ancora dalla Spagna potrebbe arrivare il riscatto di Gonzalo Villar. Il centrocampista non sta trovando molto spazio al Getafe, ma il suo riscatto di 3 milioni diventerebbe obbligatorio in caso di salvezza.