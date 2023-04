Inter in semifinale dopo 13 anni: eliminato il Benfica, ora il derby

Battuto il Benfica anche a San Siro

L’Inter raggiunge la semifinale di UEFA Champions League dopo 13 anni (stagione 2009-2010, da cui uscirono Campioni d’Europa), al Benfica non riesce la rimonta. A San Siro – finisce per 3-3 – si conferma quanto visto all’andata del da Luz (0-2 per l’Inter). Nerazzurri in vantaggio al 14′ con un gran gol di Barella; pareggio dei lusitani al 38′ con Aursenes che mette in rete, con un colpo di testa, un cross ben calibrato di Rafa Silva. Nel secondo tempo, la chiude l’Inter con Lautaro Martinez, prima, e Correa, poi. Il Benfica segna il gol della bandiera, nei minuti conclusivi, prima con Antonio Silva e poi con Musa. I nerazzurri sfideranno il Milan nella semifinale di Champions League, con andata il prossimo 9 maggio e ritorno il 16. La vincitrice sfiderà una tra Real Madrid e Manchester City nella finale di Istanbul del prossimo 10 giugno.

Inter-Benfica, risultato e tabellino

Reti: 14′ pt Barella (I), 38′ pt Aursnes (B), 20′ st Lautaro Martinez (I), 33′ st Correa (I), 41′ Antonio Silva (B), Musa 94′

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella (31′ st Calhanoglu), Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez (31′ st Correa), Dzeko (31′ st Lukaku). A disposizione: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, de Vrij, Gosens, Correa, Bellanova, Asllani, Calhanoglu, D’Ambrosio, Carboni, Lukaku. Allenatore: Inzaghi

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto (1′ st Neres), Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Rafa Silva, Joao Mario (43′ st Schjelderup), Aursnes; Gonçalo Ramos (29′ st Gonçalo Guedes,). A disposizione: Samuel Soares, André Gomes, Verissimo, Neres, Gonçalo Guedes, Tengstedt, Schjelderup, Ristic, Musa, N’Dour, Joao Neves, Morato. Allenatore: Schmidt