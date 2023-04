Inzaghi contento a metà: “Semifinale meritata. So dove arrivano le critiche su di me”

Le parole di Inzaghi ai microfoni di Amazon Prime Video al termine di Inter-Benfica.

Sulla qualificazione:

“C’è grande felicità, è una serata importante per tutta l’Inter. Abbiamo fatto una grandissima partita meritando nel doppio confronto con una squadra di grande qualità che aveva perso solo due partite in otto mesi. Due gare strepitose, abbiamo meritato la semifinale; era un sogno e ora ce la giocheremo alla grande”.

Sull”esultanza:

“No, ero felice per i ragazzi per il cammino fatto in Champions. Partivamo da un girone difficilissimo ma siamo stati bravi a lavorare insieme, spinti anche dai tifosi che anche questa sera sono stati meravigliosi”.

Sulle critiche: