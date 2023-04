Lazio, Immobile atteso a Formello: si valuteranno le condizioni fisiche

Dopo lo spavento per l’incidente avvenuto tra sabato e domenica, Ciro Immobile è stato dimesso dall’ospedale e sarà aspettato da Maurizio Sarri e dai suoi compagni. Un incidente che non ci voleva, in quanto, oltre ad aver riportato delle fratture, fa proseguire una stagione non proprio felice del bomber partenopeo: l’attaccante biancoceleste, infatti, si trova a 10 reti, un bottino povero, come detto da lui stesso in un’intervista, confrontato a quello degli ultimi anni.

Lazio, Immobile inizierà le tarapie

Atteso a Formello, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Ciro Immobile valuterà le sue condizioni fisiche insieme ai medici e inizierà la terapie necessarie dopo l’incidente. La frattura all’undicesima costola è composta e la sintomatologia delle fratture costali è molto soggettiva: la distorsione in zona lombare si sta riassorbendo, mentre è il dolore al braccio ciò che gli causa più problemi e, dunque, è stato dimesso con un tutore. Il consiglio datogli dai medici è di stare a riposo, ma Immobile scalpita per aiutare la Lazio a raggiungere la qualificazione in Champions League.