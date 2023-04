Lazio, Immobile dimesso dall’ospedale: Sarri felice

Nel momento d’oro della squadra, arriva il fulmine a ciel sereno che ha visto Ciro Immobile, capitano della Lazio, protagonista di un incidente stradale. Poco da aggiungere a questo, solo il fatto che il bomber biancoceleste sta bene, ed è questo che conta. L’attaccante campano tenterà di recupera per il big match contro l’Inter, ma difficile la sua presenza se dovessero continuare i dolori alla schiena. Intanto Sarri fa il punto della situazione, in società.

Lazio, Sarri fa sul serio

Il tecnico toscano, Maurizio Sarri, alza la voce in società. La prima cosa che ha chiesto il tecnico è quello del reintegro in società di Peruzzi, dopo di che si può cominciare a pensare ai movimenti da fare sul mercato. Valeri sembra sia stato già bloccato dalla Lazio, ora servirà trovare la soluzione in attacco.