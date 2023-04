Lazio, un altro rinnovo in vista: si avvicina la firma di Zaccagni

La stagione della squadra di Maurizio Sarri sta facendo sognare i tifosi, che sono stati conquistati dal tecnico toscano: la Lazio, infatti, si trova al secondo posto, a 14 punti dal Napoli capolista, con la possibilità di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Un risultato insperato in estate quando i supporters biancocelesti non erano molto soddisfatti del mercato condotto da Igli Tare. Un calciatore che sta sorprendendo è sicuramente Mattia Zaccagni, prelevato dal Verona lo scorso anno, il quale si è caricato la squadra sulle spalle.

Lazio, Zaccagni rinoverà fino al 2027

In virtù del suo grandioso inserimento all’interno dei meccanismi della squadra di Maurizio Sarri, Claudio Lotito vuole evitare brutte sorprese: per questa ragione, Mattia Zaccagni, secondo quanto riportato da Lalaziosiamonoi, ha già trovato l’accordo per il rinnovo con la Lazio fino al 2027. Il patron biancoceleste si coccola il numero 20, che vedrà l’ingaggio aumentare da 1,8 milioni di euro a 3 milioni netti: in questo modo si allontanano le voci che volevano l’esterno offensivo in orbita PSG.