Roma, Dybala fa un passo verso il Feyenoord: si è allenato con il gruppo

Domani sera, giovedì 20 aprile 2023, la Roma si gioca una partita importante: si tratta del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord, che all’andata ha battuto i giallorossi per 1-0. Proprio nella gara tenutasi in Olanda, Paulo Dybala ha riportato un infortunio che l’ha costretto ad abbandonare anzi tempo il terreno di gioco: l’argentino ha saltato il match di campionato contro l’Udinese e, dunque, sarebbe a rischio anche per la gara contro gli olandesi.

Roma, Dybala si è allenato in parte con il gruppo

José Mourinho sa bene che quella di domani sera, giovedì 20 aprile 2023, sarà una delle partite più importanti da quando è l’allenatore della Roma: la gara casalinga contro il Feyenoord potrebbe permettere alla Roma di staccare il pass per la semifinale di Europa League. Il tecnico portoghese spera di avere a disposizione Paulo Dybala: secondo quanto riprotato da Il Corriere della Sera, il fantasista argentino si è allenato in parte con il gruppo e in parte ha svolto un lavoro personalizzato. Nella giornata odierna si deciderà se il numero 21 potrà essere regolarmente in campo contro gli olandesi.