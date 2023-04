Allegri sincero: “Contenti anche se abbiamo sofferto. Mi aspettavo il Siviglia in semifinale”

E’ una Allegri euforico quello per la qualificazione dei bianconeri. Il tecnico ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

Una bella giornata per la Juventus: i 15 punti restituiti e una semifinale conquistata con grande sofferenza, anche alla fine…

“E’ stata una bella giornata, soprattutto il passaggio del turno, con difficoltà, alla fine abbiamo sofferto. Abbiamo fatto una buona partita soprattutto nel secondo tempo, all’inizio abbiamo fatto delle buone cose, dobbiamo fare meglio in fase di finalizzazione. Ma direi che i ragazzi si sono ben comportati, sapevamo delle difficoltà, siamo stati un pizzico fortunati alla fine e abbiamo portato a casa questo bel risultato, in una giornata dove ci sono stati restituiti nella classifica i 15 punti. Ora bisogna mettere da parte per due settimane l’Europa League e tuffarsi in campionato, perchè noi delle ultime quattro partite ne abbiamo perse tre. E’ vero anche che abbiamo fatto tanti sforzi e la classifica ci condizionava un po’, ma ora bisogna confermarsi nei primi 4 posti della classifica”.

Si aspettava qualcosa in più da Chiesa? Sono state sfruttate male diverse ripartenze.

“No, no, sono stati bravi tutti, chi ha fatto un po’ meglio… diciamo che i tre di metà campo oggi hanno fatto veramente una bella partita”.

Troverete il Siviglia che ha eliminato il Manchester United. Che squadra è?

“Io mi aspettavo il Siviglia sinceramente, perchè comunque è una squadra rognosa, gioca bene, palleggia, è una società che ha vinto tante Europa League, quindi ha dei vantaggio. I segnali nell’ultima partita erano a favore del Siviglia, poi nel calcio ci sta tutto ma la mia sensazione era che andasse avanti il Siviglia”.

Il centrocampo a tre è fondamentale per sostenere i tre davanti…

“A parte che a me piace molto giocare con i tre centrocampisti, poi per caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione… contro lo Sporting c’era bisogno di aprire il gioco. Abbiamo fatto bene ma ogni tanto affrettavamo questa giocata all’interno dell’area. Invece quando sei lì, devi avere la pazienza di aspettare un attimo per andare ancher alla conclusione da fuori. Noi da fuori tiriamo poco, è una cosa che bisogna migliorare. Dietro Alex Sandro è un pochino più fermo e Cuadrado è libero di andare.Con Chiesa davanti è normale che lui non abbia bisogno di tante sovrapposizioni e stasera si è dato da fare, è stato anche bene in campo a livello tattico”.

Si aspettava questo Rabiot?

“Ha le qualità ma può ancora migliorare, a volte arriva vicino all’area e non tira. Deve migliorare ma lo ha fatto nel palleggio ed è diventato importante, straordinario”.