Atalanta-Roma, assenza pesante per Gasperini | Di chi si tratta

La squadra allenata da José Mourinho sta pensando ad una delle partite più importanti della stagione: il match contro il Feyenoord, che si disputerà allo Stadio Olimpico questa sera, giovedì 20 aprile 2023, decreterà chi tra le due formazioni accederà alla semifinale di Europa League. Nonostante ciò, la Roma sta disputando una buona stagione anche in campionato, in cui si trova in terza posizione: per questa ragione la qualificazione alla Champions League potrebbe avvenire anche tramite il piazzamento in Serie A e non solo dal trionfo in Europa.

Roma, anche Pasalic in dubbio per il match contro i giallorossi

In virtù di ciò, José Mourinho non disdegnerebbe dare uno sguardo a ciò che succede agli avversari in campionato: il prossimo sarà un match impetgnativo per la Roma, in quanto affronterà l’Atalanta che si trova in sesta posizione. Gli orobici, però, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, dovranno fare a meno di Ademola Lookman, il quale è una delle rivelazioni di questa stagione: l’attaccante inglese è confermata la distrazione muscolare al bcipite femorale della coscia destra. Oltre all’ex calciatore del Fulham, anche Mario Pasalic sembrerebbe in dubbio: il centrocampista ha ancora dolore alla caviglia e, dunque, i prossimi giorni saranno determinanti per capire se il croato potrà scendere in campo contro la formazione giallorossa.