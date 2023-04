Calciomercato Inter, l’infortunio che farebbe saltare l’accordo

Quello che sembrava essere un accordo ormai già preso e ben consolidato, con tutte le probabilità del caso, potrebbe saltare. Stavolta per l’Inter e Milan Skriniar, a mettersi di mezzo non è la volontà di una delle due parti ma purtroppo un brutto stop che ha costretto il difensore slovacco ad una pausa obbligata. Ed ovviamente sulla base di ciò il Psg adesso rivaluta e ripensa se davvero ne valga la pena oppure no.

Calciomercato Inter, i francesi vogliono sicurezza

Tutto dipenderà da una visita medica che il centrale nerazzurro dovrà sostenere prima di passare in Ligue 1. L’accordo prevedeva che Skriniar si sarebbe liberato a parametro zero a fine stagione per poter così passare ai francesi del Psg. Chiaro però che se l’esito degli accertamenti medici, avrà un responso negativo, i parigini potrebbero anche rivedere la loro posizione, facendo di fatto sfumare l’intero accordo. La firma quando ci sarà e soprattutto se ci sarà, dovrà avvenire soltanto in caso di completa guarigione dall’infortunio alla schiena che ha colpito lo slovacco. In fin dei conti cosa se ne farebbe una squadra di un calciatore infortunato e non a completa disposizione?