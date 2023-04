Calciomercato Inter, ritorno in patria per l’esterno | Marotta prepara la cessione

Il pareggio per 3-3 contro il Benfica nel ritorno dei quarti di Champions League ha permesso all’Inter di accedere alla semifinale della competizione, in cui troverà i cugini del Milan. I nerazzurri stanno vivendo una stagione particolare: in campionato si trovano al quinto posto, a due punti dai rossoneri, mentre la cavalcata in Europa ha sorpreso gli addetti ai lavori. Uno dei calciatori della Beneamata che sta facendo fatica è Robin Gosens: l’esterno sinistro arrivato dall’Atalanta a gennaio 2022, non si sarebbe ancora ambientato e, con un Dimarco in forma smagliante, sta giocando meno di quanto si sarebbe aspettato.

Inter, il Wolfsburg cerca lo sconto per Gosens

Dopo l’addio di Perisic sembrava che Robin Gosens fosse il principale candidato a ricoprire il ruolo da titolare in questa stagione: Federico Dimarco, però, non è stato dello stesso avviso, conquistandosi di prepotenza il posto negli 11 di Simone Inzaghi. In realtà, già in estate c’era la possibilità della partenza del numero 8 nerazzurro, in direzione Bayer Leverkusen. Restando sempre in Germania, secondo quanto riportato da Kicker, l’allenatore del Wolfsburg, Niko Kovac, dato che Otavio non dovrebbe rinnovare, avrebbe chiesto con insistenza l’acquisto dell’ex calciatore dell’Atalanta: l’ostacolo principale, però, oltre al costo del cartellino, sarebbe quello dell’ingaggio che percepisce l’esterno teutonico. Per questa ragione il club tedesco, per acquistare Gosens, chiederebbe un sostanziale sconto sia all’Inter sia al calciatore per ciò che concerne l’ingaggio. Nei prossimi mesi sapremo se la trattativa andrà a buon fine.