Calciomercato Juventus, cercasi terzino: i bianconeri guardano in Premier League

In vista della prossima stagione, la Juventus starebbe cercando un esterno sinistro: i bianconeri stanno osservando un calciatore che milita in Premier League

La stagione della squadra allenata da Massimiliano Allegri non è iniziata benissimo a causa di alcuni risultati altenanti che l’hanno costretta ad abdicare la Champions League già ai gironi, cosa che non succedeva dall’annata 2013/2014. L’allenatore bianconero non riusciva a trovare la quadratura del cerchio a causa di vari problemi di organico e di alcuni infortuni: uno dei ruoli che in casa Juventus bisogna rinnovare è sicuramente quello del terzino. Per queata ragione, dopo i primi mesi in cui le cose non giravano bene, la dirigenza della Vecchia Signora ha deciso di intervenire sulle fasce: giravano alcune voci su un possibile interessamento verso Alejandro Grimaldo e Ramy Bensebaini, esterni sinistro attualmente in forza rispettivamente al Benfica e al Borussia Monchengladbach.

Juventus, Castagne nella lista di Allegri

Massimiliano Allegri, dopo aver spostato Alex Sandro nei tre centrali di difesa, avrebbe richiesto con insistenza un esterno in grado di coprire tutta la fascia e che possa giocare sia in una difesa a 4 sia in quella a 3: oltre a Grimaldo e Bensebaini, la dirigenza della Juventus, secondo quanto riportato da TuttoJuve.com, avrebbe inserito nella propria lista anche Timothy Castagne, esterno del Leicester in grado di giocare sia a destra sia a sinistra, in quanto potrebbe essere un’alternativa low cost che potrebbe essere utile nelle rotazioni.