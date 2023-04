Calciomercato Juventus, De Laurentiis si oppone | Il piano dei bianconeri

La Juventus prepara il ribaltone anche dal punto di vista dei quadri dirigenziali del settore sportivo: la ricerca di un direttore sportivo è ai primi posti negli obiettivi della nuova società bianconera a prescindere dalle sentenze in arrivo per le vicende plusvalenze e stipendi.

Calciomercato Juventus, obiettivo Giuntoli ma De Laurentiis si oppone

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis si sarebbe opposto al passaggio di Cristiano Giuntoli alla Juventus, non volendo rinforzare una diretta rivale con il dirigente che ha costruito il miracolo Napoli. Da Torino però non si arrendono, ed è probabile che si proverà a strappare un accordo per il 2024, quando con ogni probabilità il ds deciderà di interrompere il proprio rapporto con i partenopei a zero.