Calciomercato Juventus, giallorossi pronti ad anticipare Ferrero

La sessione di mercato che interesserà la prossima estate sarà indubbiamente molto entusiasmante. La Juventus, così come il Milan, la Roma e tante altre squadre europee avranno la necessità di andare a rinforzare i rispettivi reparti offensivi. I nomi in circolazione sono davvero tanti: Abraham, Vlahovic, Osimhen i principali. Ma ultimamente il nome che più sta cataòizzando l’attenzione è quello di un ex bianonero, ossia Alvaro Morata.

Calciomercato Juventus, come lo Special One potrebbe soffiare lo spagnolo

Le voci che Morata, potrebbe fare ritorno in casa Juventus non sono mai state un mistero. In varie occasione infatti l’attaccante dell’Atletico Madrid, squadra con la quale non sta avendo abbastanza spazio, è stato riaccostato più e più volte ripetutamente alla vecchia signora. Insieme calciatore e società hanno collezionato 2 scudetti, 3 coppe Italia e 2 supercoppe italiane. Lo spagnolo conosce molto bene l’ambiente e la tifoseria mantiene un bellissimo ricordo di lui. Il binomio sembrerebbe perfetto se non fosse però che la Roma di Josè Mourinho, è pronta più che mai ad aggiudicarsi il bomber originario di Madrid. Se infatti dovesse arrivare alle porte giallorosse un’offerta soddisfacente per Abraham, la società potrebbe tentare l’assalto a Morata anticipando sul tempo le altre contendenti. I bianconeri sono avvisaati quindi: se davvero vorranno godersi nuovamente le prestazioni dello spagnolo saranno obbligati a fare in fretta.