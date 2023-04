Calciomercato Juventus, si lavora per il riscatto di Milik

La Juventus vorrebbe trovare un accordo con il Marsiglia per allungare la scadenza del diritto di riscatto fissata al 30 aprile per Milik, in modo da avere più chiaro il quadro della prossima stagione prima di prendere la decisione definitiva.

Calciomercato Juventus, si va verso il riscatto

La Juventus è comunque intenzionata in linea di massima a riscattare il polacco a 7 milioni più 2 di bonus. Un affare in grado anche di generare una plusvalenza qualora in futuro il centravanti dovesse poi essere ceduto e il suo ingaggio di 3,5 milioni netti a stagione sarebbe perfettamente in linea con la politica di contenimento dei costi. Quindi si aspettano solo novità positive in questo verso.