Calciomercato Lazio, Cassano lancia la bomba | Ecco di chi si tratta

Durante l’ultima puntata della Bobo Tv, Antonio Cassano ha rivelato una indiscrezione sul futuro di Luis Alberto con Sarri alla Lazio e soprattutto di chi potrebbe essere il suo sostituto.

Calciomercato Lazio, Cassano: “Sarri vuole a tutti i costi Zielinski”

“Penso sia giusto che Luis Alberto lasci la Lazio. Lui ha fatto un sacrificio nell’andare incontro a Sarri. Maurizio ha smozzato un po’ di situazioni, e da quel che mi risulta se va in Coppa dei Campioni ci sarà l’assalto a Zielinksi. È giusto separarsi perché hanno raggiunto un traguardo insieme clamoroso che nessuno immaginava. Da quel che mi risulta, pare che Sarri voglia a tutti i costi Zielinski, e ca**o, Zielinski, Milinkovic, che anche lì c’è un punto interrogativo. Dai via Luis Alberto, non puoi prendere chissà chi. Con i soldi della Champions, la Lazio fa mercato oppure vuole vendere qualcuno per fare anche il mercato? La domanda è quella“