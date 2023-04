Calciomercato Lazio, “Luis Alberto indosserà la maglia del Cadice” | La rivelazione

Sia la scorsa stagione sia in questa sembrava che Maurizio Sarri non volesse puntare su Luis Alberto, in quanto secondo il tecnico toscano con le caratteristiche dei centrocampisti, e con un Milinkovic Savic insostituibile, la Lazio non avrebbe avuto molto equilibrio a centrocampo. Una scelta sorprendente, soprattutto alla luce di quanto fatto vedere dal numero 10 biancoceleste con Simone Inzaghi: è stato lui il faro del reparto mediano biancoceleste negli anni in cui in panchina sedeva l’attuale allenatore dell’Inter. Ci ha impiegato un po’ di tempo, ma l’ex mister della Juventus ha iniziato ad utilizzare il Mago ed ora la Lazio si trova in seconda posizione.

Lazio, le parole di Borja Lasso

Nella sessione invernale del calciomercato sembrava che lo spagnolo potesse tornare nella sua città natale, ovvero Cadice, salvo poi rimanere alla Lazio, dove ha convinto Maurizio Sarri a introdurlo nell’undici titolare. Nonostante ciò, Borja Lasso, dirigente del Cadice, non ha smesso di inseguire il sogno Luis Alberto, dichiarando in un’intervista a Dazn: “Sulla base del fatto che ho una grande amicizia con lui, dopo tanti anni che abbiamo condiviso nelle giovanili del Siviglia, è un grande giocatore. E’ di qui, di Cadice, e ha sempre avuto il sogno di poter indossare, un giorno, la maglia del Cadice”.