Calciomercato Lazio, un centrocampista per la Champions: c’è il si del giocatore

Stagione molto positiva fino a questo momento in campionato per la Lazio di Maurizio Sarri che potrebbe tornare a giocare la Champions League qualche anno dopo l’ultima volta. In Europa, però, le cose non sono andate benissimo quest’anno visto il terzo posto nel girone di Europa League e, successivamente, l’uscita agli ottavi di Conference contro l’AZ Alkmaar. Per questo motivo l’obbiettivo di Tare è regalare alternative di qualità al mister.

Uribe aspetta la Lazio

Tra gli obbiettivi per il centrocampo c’è un nome che nelle ultime settimane fa gola alla dirigenza biancoceleste: Mateus Uribe. Il colombiano si svincolerà a giugno dal Porto e Lotito ha proposto 2 milioni annui al calciatore. Manca l’ok di Sarri. Intanto occhio all’Atletico che avrebbe offerto al giocatore 3 milioni all’anno.