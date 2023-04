Calciomercato Milan, affare sfumato per il franco-algerino

Maldini e Massara ci hanno provato fino alla fine, ma non c’è stato niente da fare. Il desiderio di portare al Milan un giocatore dalla classe cristallina come Aouar è definitivamente sfumato. Eppure segnali positivi ce n’erano stati. Dirigenza rossonera e agenti del calciatori più e più volte hanno avuto dei colloqui che lasciavano ben sperare in un suo approdo in Serie A. Approdo che comunque ci sarà ma non tra le file della squadra rossonera.

Calciomercato Milan, cosa ha deciso il calciatore

Niente casacca rossonera dunque ma bensì giallorossa. Aouar infatti sembrerebbe aver deciso di trasferirsi alla corte di Josè Mourinho facendo capolinea nella capitale. E a quanto sembra già si sarebbero svolte le consuete visite mediche di rito nella giornata della scorsa Pasquetta. Maldini e Massara sono stati beffati così come tutte quelle altre squadre che ambivano ad aggiudicarsi le prestazione del ventiquattrenne. Sporting Lisbona e l‘Eintracht Francoforte prime della lista. Tutta da rifare da capo quindi con lo staff dirigenziale rossonero di nuovo al lavoro per rinforzare la rosa allenata da mister Pioli.