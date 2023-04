Calciomercato Milan, Giroud dopo il rinnovo: “Faccio parte della famiglia del Milan”

Dopo il tanto atteso rinnovo del contratto, Giroud si è espresso ai microfoni dei canali ufficiali del Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Calciomercato Milan, Giroud: “Voglio sentire sempre il coro per me”

Cosa significa il rinnovo:

“Per me è la conferma che faccio parte della famiglia del Milan, ho ricevuto un’accoglienza fantastica. Da quando ho parlato con Maldini, con Massara e il Mister, mi è piaciuto tanto il progetto per rendere grande il Milan e sono fiero di ciò che ho fatto qui finora. Voglio ancora di più”.

Sul profumo del Milan:

“Profuma di seconda giovinezza il Milan, sono molto orgoglioso. Molto motivato e determinato per aiutare la squadra ancora di più. Quando ero piccolo per me il Milan era la squadra per eccellenza. Voglio fare ancora grandi cose per questa squadra”.

Sul passaggio del turno:

“Ieri è stata un’emozione particolare, speciale. Mi ricordo che l’anno scorso è stata determinante per la corsa Scudetto e volevo fare di tutto per la squadra ieri. Volevo giocare al 100% questa partita per andare in semifinale. Il gol lo aspettavo dopo il rigore sbagliato, volevo fare di tutto per segnare, ero un po’ deluso. Non ho mollato. Crederci sempre”.

Il numero 9:

“Non sono superstizioso, il 9 è solo un numero, però mi piace. Sapevo di poter fare belle cose per la squadra. Voglio continuare così e spero che il 9 possa farmi diventare capocannoniere. Importante essere qui e aiutare la squadra”.

Sui tifosi:

“I tifosi del Milan non mi hanno sorpreso. Sapevo che a San Siro c’era atmosfera particolare, ma in trasferta mi rendono orgoglioso di far parte della famiglia. Voglio ringraziarli, hanno fatto un bel coro per me. Faccio di tutto per sentirla ogni partita”.