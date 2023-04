Calciomercato Napoli, De Laurentis fissa il prezzo per Osimhen

Il futuro di Osimhen non è ancora molto chiaro, e De Laurentis corre ai ripari

Il futuro di Osimhen è sempre più incerto. Se da una parte c’è l’amore di una città che vorrebbe che restasse a Napoli dopo questa stagione speciale, dall’altra ci sono le big d’Europa che lo chiamano.

Calciomercato Napoli, per Osimhen servono 150 milioni

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, De Laurentis avrebbe avvisato Manchester United, Psg e Chelsea: per l’attaccante servono almeno 150 milioni. Nel mentre comunque il presidente del Napoli proverà a convincere il bomber azzurro a vestire ancora la maglia del Napoli. Molto dipenderà da come finirà questa stagione.