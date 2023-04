Calciomercato Napoli, fissato il prezzo per Osimhen: pretendenti avvisate

Nonostante la cocente eliminazione in Champions League con il Milan, il Napoli deve guardare al futuro con fiducia. Lo scudetto sembra vicino per i partenopei e l’uomo simbolo di questa stagione è Victor Osimhen. Il nigeriano sta facendo una stagione super a livello di numeri realizzativi (26 gol in 31 presenze). De Laurentiis non ha problemi di bilancio quindi non è da escludere che l’attaccante possa rimanere nel club campano.

De Laurentiis fa il prezzo e valuta il rinnovo

Tante big europee interessate all’ex Lille ma convincere il patron azzurro non sarà facile. Intanto il prezzo è stato stabilito: 150 milioni di euro o non se ne parla. I club alla finestra sono stati avvisati e nei prossimi giorni ci saranno dei contatti tra la dirigenza e l’entourage del giocatore per un’eventuale prolungamento del contratto.