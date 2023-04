Calciomercato Roma, rottura totale col Bayern: Pinto tenta il colpo dell’estate

Il ds Tiago Pinto tenta il colpaccio in estate per regalare a Mourinho un campione

Stasera ci sarà una sfida importantissima all’Olimpico tra Roma e Feyenoord, valevole per un posto in semifinale di Europa League. Gli olandesi partono in vantaggio grazie all’1-0 dell’andata ma Mourinho crede di farcela e chiede la spinta del proprio stadio. Intanto, sul mercato esplode una notizia shock che sicuramente farà piacere ai tifosi giallorossi.

Rottura col Bayern, Mané via in estate

In casa Bayern è scoppiato il caso Sadio Mané. Diversi giorni fa, il senegalese sembrerebbe aver tirato un pugno al compagno di squadra Sané alla fine di un dibattito molto acceso e questo episodio ha fatto sì che il Bayern lo mettesse in lista cessioni. Sul giocatore si registra l’interesse di diversi club tra cui Roma e Milan in Serie A.