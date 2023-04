Calciomercato Roma, sfida al Milan per l’ex Juventus | Mourinho sorride

Duello non solo in campionato, ma anche nel calciomercato estivo per Milan e Roma

Nel corso dei prossimi mesi, Milan e Roma si sfideranno per conquistarsi un posto per la prossima Champions League. Ma la sfida si dovrebbe ripetere anche durante l’estate, specialmente per un colpo in attacco.

Calciomercato Roma, anche il Milan su Morata

Il Milan nonostante il rinnovo di Giroud ha bisogno di un altro pezzo in attacco, e questa esigenza andrà a scontrarsi con quella della Roma, in caso di offerta irresistibile per Abraham. Il nome caldo per entrambe le squadre è quello dell’ex bianconero Alvaro Morata che, come racconta fichajes.net, con il contratto in scadenza nel 2024 non disdegnerebbe il ritorno in Italia.