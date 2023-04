Calciomercato Roma, spunta un nuovo nome: c’è il si di Mourinho

Gli interpreti difensivi sono sempre gli stessi. Mister Mourinho si trova a dover gestire i tre fedelissimi (Ibanez, Smalling, Mancini) vista l’assenza di un sostituto nel reparto centrale. Ora si pone il problema, i giocatori cominciano a tirare fuori la lingua e gli infortuni non aiutano, perciò Tiago Pinto deve fare qualcosa nella finestra di gennaio.

Roma, occhi su Hincapie

Piero Hincapie è finito nel mirino della Roma. Il difensore centrale del Bayer Lervekusen, classe 2002, era finito in estate sotto i radar del Tottenham di Antonio Conte. Ora gli Spurs sembrano aver cambiato rotta per mettere nel mirino Carmo del Porto e questa potrebbe essere un ‘ottima occasione per Pinto per mettere a segno il colpo e portare a Mourinho un sostituto.