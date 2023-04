Fiorentina-Lech Poznan, probabili formazioni e dove vederla

La Fiorentina per la semifinale della Conference League

Al Franchi di Firenze il ritorno dei quarti della UEFA Conference League tra Fiorentina e Lech Poznan, in programma questa sera alle 21. Viola, strafavoriti per il passaggio del turno dopo l’1-4 dell’andata in Polonia, cercheranno di ottenere un risultato positivo anche in casa. Il match sarà disponibile trasmessa sia su Sky che su DAZN.

Fiorentina-Lech Poznan, probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Saponara, Barak, Sottil; Cabral. All.: Italiano.

Lech Poznan (4-2-3-1): Bednarek; Pereira, Milic, Satka, Rebocho; Murawaski, Dagerstal; Skoras, Afonso Sousa, Velde; Ishak. All.: van den Brom.