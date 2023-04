Milan, Maignan decisivo: è il miglior portiere del mondo?

Il Milan, come l’Inter, sta vivendo una stagione particolare: la sofferenza in campionato, in cui si trova al quarto posto, ma con soli due punti di vantaggio sui nerazzurri, è accompagnata dall’euforia in Champions League, in cui la squadra di Stefano Pioli ha raggiunto la semifinale della competizione dopo 16 anni dall’ultima volta. Nel calo della squadra rossonera è coincisa l’assenza di Mike Maignan, portiere acquistato dal Lille nell’estate del 2021 per sostituire il partente Gianluigi Donnarumma.

Milan, che colpo con Maignan

Neanche tra i tifosi più ottimisti della squadra allenata da Stefano Pioli si potesse immaginare un Maignan in una simile forma: arrivato in punta di piedi, il portiere francese non ha mai fatto rimpiangere Donnarumma, anzi è stato decisivo nello scudetto della passata stagione grazie ad alcuni interventi autorevoli. In questa annata, l’estremo difensore del Milan ha confermato la sua forza: lo sa bene anche Kvicha Kvaratskhelia, il quale è stato ipnotizzato dal portiere transalpino sul tiro dal dischetto che avrebbe potuto indirizzare la partita verso un altro binario. Dopo il match di Champions League, negli studi di Sky Sport, Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha dichiarato che Maignan è il miglior portiere al mondo. Un acquisto fenomenale da parte del Diavolo, che con 15 milioni di euro si è assicurato le prestazioni di uno degli estremi difensori più forti in Europa.