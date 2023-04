Milan, si rivede Ibrahomovic: lo svedese pronto al rientro

E’ una delle sue stagioni peggiori, ma Zlatan Ibrahimovic, all’età di 41 anni, non si arrende: il calciatore svedese era tornato contro l’Udinese, segnando anche il calcio di rigore del momentaneo pareggio, che però non è servito a salvare il Milan dalla sconfitta. Dopo quella partita, però, un nuovo stopo che l’ha costretto a saltare molte partite, tra cui quelle cruciali che hanno lanciato la squadra rossonera verso le semifinali di Champions League.

Milan, Ibrahimovic punta il Lecce

Ventotto giorni dopo l’infortunio, Zlatan Ibrahimovic è tornato ad allenarsi in gruppo: quest’oggi, giovedì 20 aprile 2023, l’attaccante svedese, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, si è aggregato regolarmente alla squadra per preparare la partita casalinga contro il Lecce. Il numero 11 del Milan tenterà di andare almeno in panchina contro i salentini, per poi subentrare e mettere qualche minuto nelle gambe.