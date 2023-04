Dopo l’eliminazione in Champions League, il Napoli di De Laurentiis vuole regalare un grande colpo di mercato per i tifosi del Napoli. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss gli azzurri avrebbero in pugno Thiago Almada, attaccante dell’Atlanta United, classe 2001 e campione del mondo nell’ultimo Mondiale con l’Argentina.

Il giovane calciatore è valutato 20 milioni di euro, cifra che non sarebbe un problema per il club azzurro, che sarebbe pronto a spenderli per anticipare Juventus e Napoli.