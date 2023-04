Roma-Feyenoord, probabili formazioni e dove vederla

Operazione rimonta per la Roma

Ritorno all’Olimpico dei quarti di finale UEFA Europa League, oggi, alle 21, tra Roma e Feyenoord. Giallorossi chiamati alla rimonta dopo l’1-0 subito in Olanda. Roma che, per superare il turno e andare in semifinale, avrà bisogno di 2 reti. Il Feyenoord, tuttavia, vorrà vendicare la finale di Conference League della passata stagione. Il match sarà visibile su DAZN, Sky Sport, TV8 e in streaming su DAZN, Sky Go, tv8.it.

Roma-Feyenoord, probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Abraham. All. Mourinho

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Kokcu, Wieffer, Szymanski; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi. All. Slot