Sporting Lisbona-Juventus 1-1: bianconeri in semifinale, non basta Edwards allo Sporting

I bianconeri pareggiano ma basta per andare in semifinale

Sporting, al minuto 9 arriva il vantaggio della Juventus grazie a Rabiot che sfrutta una palla vacante in area di rigore. Lo stesso Rabiot al 20′ commette fallo su Ugarte e concede il calcio di rigore trasformato poi da Edwards. Primo tempo con poche occasioni da una parte e dall’altra. Nei primi 10 minuti del secondo tempo le migliori occasioni le hanno i bianconeri che entrambe le volte sprecano con Vlahovic. Il problema più grande per la Juve arriva al 71′ quando Bremer è costretto a uscire per infortunio. Grandissima occasione per Esgaio che al 75′ si divora il momentaneo 2-1. La Juve vola in semifinale e affronterà il Siviglia.

Risultato e tabellino del match

Reti: 20′ Edwards, 9′ Rabiot

SPORTING (3-4-3): Adan; Diomande, Gonçalo Inacio (dal 36′ st Matheus Reis), Coates; Esgaio, Morita, Pedro Gonçalves, Nuno Santos; Edwards, Ugarte, Trincão (dal 36′ st Youssef Chermiti). A disposizione: Israel, Diogo Pinto, Matheus Reis, Alexandropoulos, Luis Neto, Rochinha, Fatawu Issahaku, Bellerin, Tanlongo, Arthur Gomes, Youssef Chermiti, Dario Essugo. Allenatore Ruben Amorim

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Alex Sandro, Bremer (dal 26′ st Gatti), Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Miretti (dal 27′ st Pogba); Di Maria, Vlahovic (dal 26′ st Milik), Chiesa (dal 33′ st Kostic). A disposizione: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Pogba, Milik, Gatti, Kostic, Bonucci, Rugani, Soulé, Paredes, Fagioli. Allenatore: Allegri