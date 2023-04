Sporting Lisbona-Juventus, probabili formazioni e dove vederla

La Juventus prova a raggiungere la semifinale

Ritorno dei quarti della UEFA Europa League allo stadio Alvalade di Lisbona, questa sera alle 21, tra Sporting Lisbona e Juventus. Bianconeri, forti dello 0-1 ottenuto allo Stadium, tenteranno di agguantare la qualificazione alle semifinale della competizione, da cui manca dalla stagione 2013-2014. Lo Sporting Lisbona proverà a sfruttare il fattore campo per colpire la formazione di Allegri. Il match sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (252 del satellite) e in streaming DAZN e Sky Go.

Sporting Lisbona-Juventus, probabili formazioni

SPORTING (3-4-3): Adan; Diomande, Gonçalo Inacio, Coates; Esgaio, Morita, Pedro Gonçalves, Nuno Santos; Edwards, Chermiti, Trincão. All. Amorim.

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.