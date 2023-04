Zhang rilancia: “Ogni partita sarà come una finale. Non parliamo con nessuno”

“Il quarto posto? Fino alla fine della stagione, ogni partita sarà per noi come una finale. In campionato la squadra deve fare di tutto come in Champions. Correa? Contento per lui, non segnava da tanto e sono davvero felice per lui. Ero commosso. Triste lasciare il club? Abbiamo lavorato per far vincere questo club. Al momento non stiamo parlando con nessuno, siamo concentrati per andare avanti”.

Sono queste le parole del presidente Zhang che confermano come il patron nerazzurro non abbia nessuna intenzione di cedere l’Inter, con l’intenzione di essere concentrati su quello che potrebbe essere un emozionante finale di stagione.