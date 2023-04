Ag. Dybala: “Paulo ha grande entusiasmo, sogna obiettivi importanti con la Roma”

“Paulo è molto contento per questa vittoria. Una gioia arrivata nonostante abbia dovuto giocare dopo un contrattempo nella partita precedente, che gli ha impedito di giocare contro l’Udinese. Vincere l’Europa League? In questo momento Paulo ha un grande entusiasmo, vuole raggiungere obiettivi importanti con la Roma”. Queste le parole di Jorge Antun, agente di Paulo Dybala, che ha parlato a Sportitalia del futuro dell’attaccante ex Juventus.