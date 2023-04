Calciomercato Inter, Dumfries si allontana dalla cessione | Ecco il maggior indiziato

Il momento in casa Inter non è sicuramente dei migliori nonostante la recente qualificazione in semifinale di Champions. La notizia arrivata ieri sulla sentenza della Juve ha preoccupato e non poco i club coinvolti nella lotta al quarto posto. In questo istante la classifica dell’Inter recita 6° posto a -5 dalla Roma 4°. In caso di non qualificazione alla prossima edizione della Champions League il sacrificato principale potrebbe non essere più Denzel Dumfries. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il primo indiziato a lasciare Milano potrebbe essere André Onana.

Onana, possibile addio a giugno

L’ex Ajax, grazie alla sua ottima annata in maglia nerazzurra, vede su di sé molti club interessati all’acquisto. Il camerunense avrebbe, infatti, scavalcato Dumfries come candidato principale a partire visto il vasto mercato intorno a sé.