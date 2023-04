Calciomercato Inter, ecco i sostituti di Skriniar | La lista di Marotta

Alcuni nomi sulla lista di Marotta per sostituire Skriniar

L’Inter deve trovare subito dei nomi per sostituire il partente Skriniar. Marotta si sta portando avanti e nella sua lista ci sono già alcuni nomi conosciuti.

Calciomercato Inter, Marotta punta in casa Atalanta

Due nomi caldi per il post Skriniar si trovano entrambi a Bergamo: Demiral e Scalvini. L’ex Juventus è un nome gradito da tempo ai massimi dirigenti dell’Inter e non è più un punto fermo di Gasperini, mentre per Scalvini la valutazione è più alta, nonostante i buoni rapporti tra le società e tra l’Inter e l’entourage del calciatore possono trasmettere ottimismo.