Calciomercato Inter, Kessie obiettivo concreto: torna di moda il maxi affare

La grande stagione in Champions League, in cui l’Inter è arrivata in semfinale, dovrebbe cambiare i piani di mercato della squadra allenata da Simone Inzaghi: i nerazzurri, infatti, non dovrebbero più cedere un big per il buco in bilancio, ma può valutare di vendere calciatori per ricevere una cifra ineriore ai 60 milioni che sarebbero serviti in caso la Beneamata non si fosse qualificata contro il Benfica. Nonostante ciò, Giuseppe Marotta starebbe valutando uno scambio di mercato di cui si vociferava già da diverso tempo.

Inter, Marotta potrebbe inserire Brozovic nell’affare

La squadra di Simone Inzaghi in questa stagione ha avuto alcune difficoltà e, per questa ragione, in vista della prossima stagione vi potrebbero essere dei cambiamenti. Uno dei calciatori a rischio cessione è sicuramente Marcelo Brozovic, il quale ha rinnovato lo scorso anno ad una cifra vicina ai 7 milioni di euro: secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, per cercare di abbassare il tetto ingaggi, Marotta potrebbe decidere di sacrificare il croato per portare alla Pinetina Franck Kessié, il quale è arrivato solamente lo scorso giugno al Barcellona. Oltre all’ivoriano, Ausilio avrebbe chiesto ai dirigenti blaugrana quali giocatori fossero fuori dal progetto: tra Jordi Alba, Eric Garcia e Samuel Umtiti l’unica opzione percorribile sarebbe quella del difensore attualmente in prestito al Lecce; interesserebbe anche il terzino sinistro spagnolo, ma il suo ingaggio sarebbe fuori portata per l’Inter.