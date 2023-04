Calciomercato Inter, l’attaccante vuole restare | Ma Marotta ha pronta la cessione

L’Inter ragiona sulle uscite di mercato soprattutto per quanto riguarda gli attaccanti: uno di questi è senza dubbio Correa, che dopo il gol contro il Benfica in Champions vorrebbe rimanere a Milano a giocarsi le sue carte in nerazzurro.

Calciomercato Inter, Marotta vuole minimo 18 milioni per Correa

Come riporta calciomercato.com, nonostante la volontà dell’argentino, Marotta deve trovare un acquirente disposto a spendere almeno 18 milioni. Per l’Inter la cessione porterebbe a un risparmio sull’ingaggio: 3,5 milioni di euro netti a stagione, 6,48 all’anno, metterlo alla porta porterebbe a un risparmio di oltre 30 milioni di euro.