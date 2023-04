Calciomercato Juventus, così Vlahovic complica tutto

Vlahovic sta diventando un vero e proprio caso in casa Juventus. L’attaccante fatica non solo a trovare la via del gol, ma proprio a legare il gioco con la squadra: tra passaggi sbagliati e stop non riusciti, il calciatore sebo è un rebus in questo momento.

Calciomercato Juventus, così è difficile vendere Vlahovic

Il prezzo per Vlahovic lo ha fissato da tempo, ed è impostato su 90 milioni. Adesso però, dopo le continue prestazioni negative dell’attaccante bianconero, non tutte le squadre sono disposte ad un esborso così oneroso per il serbo. Ora però bisogna solo rimettersi in gioco e cerare di terminare la stagione nel migliore dei modi, in maniera tale che magari non servirà dover arrivare a vendere proprio Vlahovic.