Calciomercato Juventus, doppio obiettivo dal Napoli | Arrivano con Giuntoli?

La vittoria contro lo Sporting Lisbona ha permesso alla Juventus di accedere alle semifinali di Europa League dove affronterà il Siviglia. Nonostante la qualificazione raggiunta la stagione della squadra bianconera non è stata all’altezza, in quanto la dirigenza si aspettava che la Vecchia Signora fosse in lotta per lo scudetto e che avesse passato i gironi in Champions League. Per questa ragione, in vista della prossima stagione, i bianconeri potrebbero optare per alcuni cambiamenti in dirigenza, in particolar modo per ciò che concerne il Ds: uno dei nomi in orbita Juventus sarebbe quello di Cristiano Giuntoli, il quale sta lavorando molto bene a Napoli.

Juventus, Lozano e Politano possibili obiettivi

In virtù di ciò, la Juventus potrebbe operare pesantemente sul mercato per cercare di tornare in vetta alla Serie A: per questa ragione, secondo quanto riportato da Calciomercato.it, nel caso in cui il nuovo direttore sportivo dovesse essere Cristiano Giuntoli i bianconeri potrebbero affondare il colpo per i due esterni partenopei, Hirving Lozano e Matteo Politano, soprattutto nel caso Massimiliano Allegri volesse utilizzare il 4-3-3, o per l’eventuale sostituto nel caso in cui la Vecchia Signora non proseguisse con il tecnico livornese.