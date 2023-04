Calciomercato Juventus, l’attaccante piace in Bundesliga | Le ultime

Il momento della Juventus, nonostante la qualificazione alla semifinale di Europa League, non è dei migliori dopo le due sconfitte consecutive in campionato, conseguenza anche del rendimento negativo di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo non riesce più a ritrovarsi, complicando anche eventuali strategie di mercato.

Calciomercato Juventus, Vlahovic interessa al Bayern Monaco

Come riportato da calciomercato.com, la separazione continua a concretizzarsi come ipotesi possibile già al termine di questa stagione. Fissato il prezzo in tempi non sospetti, da quota 90 milioni in su la Juve si siederà a parlare con chiunque decida di puntare su Vlahovic. Contatti e non solo sondaggi sono andati in scena già negli scorsi mesi, il mercato dei centravanti è sempre attivo, ma se a gennaio è stata la pubalgia a congelare l’interesse dei club di Premier (United su tutti), per giugno la corsa è pronta a riaccendersi con il Bayern Monaco pronto a scalare posizioni.