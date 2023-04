Calciomercato Juventus, occasione dalla Bundesliga per un parametro zero

Ottima occasione a parametro zero per la Juventus dalla Bundesliga

La dirigenza bianconera in una stagione abbastanza turbolenta, inizia a pensare già alla prossima stagione e quindi non si può che avere un occhio al calciomercato estivo ed alle occasioni che si presentano a parametro zero.

Calciomercato Juventus, N’Dicka potrebbe liberarsi a zero

Stando a quanto riportato Sky Sport Germania Evan N’Dicka avrebbe definitivamente deciso di lasciare l’Eintracht Francoforte a parametro zero al termine di questa stagione. Il difensore centrale piace alla Juventus da tempo ma sulle sue tracce c’è anche la Roma.