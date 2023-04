Calciomercato Lazio, Luis Alberto al centro del progetto: ma il suo futuro è incerto

Da due anni, all’inizio della preparazione, il futuro di Luis Alberto sarebbe sempre stato in bilico: lo spagnolo è passato da un ottimo rapporto con Simone Inzaghi, con il quale era il faro del centrocampo della Lazio, a quello più burbero con Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, infatti, non avrebbe avuto quell’amore a prima vista, al contratio di quanto avvenuto con Milinkovic Savic, con lo spagnolo: il numero 10 biancoceleste, dunque, avrebbe chiesto al suo procuratore di trovargli squadra per accasarsi dove sarebbe stato apprezzato e, soprattutto, titolare. Claudio Lotito, però, non ha voluto sentire ragioni, credendo nel talento dell’ex calciatore del Liverpool, che è stato costretto a rimanere a Roma.

Lazio, la partenza di Milinkovic Savic escluderebbe quella di Luis Alberto

Da gennaio di quest’anno, però, Luis Alberto, il quale sarebbe stato vicino alla cessione, con la Lazio decisa a puntare su Ivan Ilic, è tornato al centro del progetto della squadra biancoceleste: Maurizio Sarri, infatti, avendo trovato l’equilibrio anche con il numero 10, non può più fare a meno del centrocampista spagnolo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’ex calciatore del Liverpool sarebbe ancora al centro delle sirene del mercato, con il Cadice che sognerebbe di riportarlo nella sua città natale: un’ipotesi che, però, dovrebbe rimanere tale, in quanto Luis Alberto in questo momento sarebbe ritenuto incedibile dlla società biancoceleste, a maggior ragione date le voci che vorrebbero Milinkovic Savic lontano da Roma già nella prossima sessione di mercato. Sarri, dunque, dovrebbe avere a disposizione il fantasista spagnolo anche nella prossima stagione.